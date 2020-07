Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца.

Американская компания Apple подтвердила, что продажи новых моделей смартфона iPhone начнутся в этом году на несколько недель позже запланированного срока. Об этом сообщил в четверг портал The Verge со ссылкой на слова финансового директора Apple Луки Маэстри.По информации портала, соответствующее объявление Маэстри сделал в ходе телеконференции с инвесторами компании. "В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, но в этом году мы ожидаем, что поставки возможно будет начать несколькими неделями позже", - приводит его слова The Verge.Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Apple из-за пандемии намерена отложить примерно на месяц запланированное на начало лета 2020 года увеличение объемов производства новых моделей iPhone.Ранее портал Business Insider сообщал, что Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона двенадцатого поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и иметь OLED-экраны. По данным портала Apple Insider, они будут называться iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет около $1,67 трлн.