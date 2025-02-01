Проект «Путь из дома в дом» – памятник, посвященный эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Если такой мемориал появится, то он будет самым протяженным, ведь его планируют растянуть

Проект «Путь из дома в дом» – памятник, посвященный эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Если такой мемориал появится, то он будет самым протяженным, ведь его планируют растянуть на две области – Владимирскую и Нижегородскую. Идея такая: создать композицию из двух скульптур. Одну из них расположить возле исторического вокзала в городе Боровичи Новгородской области, а вторую