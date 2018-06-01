13-летняя девочка в Муроме и четырехлетний мальчик в Собинском районе

13-летняя девочка в Муроме и четырехлетний мальчик в Собинском районеВ результате падения деревьев из-за сильного ветра во Владимирской области пострадали двое детей: 13-летняя девочка из Мурома и четырехлетний мальчик из Собинского района.Подростка доставили в больницу с переломом руки. У мальчика врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Их жизни ничего не угрожает.Оба инцидента произошли в среду, 30 мая. Ураганный ветер прошелся по всей европейской части России. МЧС рассылало экстренные сообщения о возможности ЧС.