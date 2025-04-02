Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал в Музей Победы в Москве настоящие реликвии. Речь о предметах Александра Васильевича Солдатова, машиниста бронепоезда «Илья Муромец». Паровоз

Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал в Музей Победы в Москве настоящие реликвии. Речь о предметах Александра Васильевича Солдатова, машиниста бронепоезда «Илья Муромец». Паровоз был построен 1941-1942 годах в Муроме на заводе имени Дзержинского. Боевую машину передали в подарок Красной армии на фронт. За всю войну бронепоезд не получил ни одной пробоины – он был защищен броней толщиной