Для многих владимирцев это место души и отдыха. Филармония — учреждение, которое является неотъемлемой частью культурной жизни Владимира, отмечает юбилей. 80 лет — это не просто возраст, а

Для многих владимирцев это место души и отдыха. Филармония — учреждение, которое является неотъемлемой частью культурной жизни Владимира, отмечает юбилей. 80 лет — это не просто возраст, а символ непрерывного вдохновения и творческого развития. Какую же программу подготовили коллективы для праздничного концерта? Юбилей областная филармония будет отмечать с размахом два дня — 4 и 5