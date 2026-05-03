Жителей просят быть бдительными.

В ночь на воскресенье, 3 мая, на территории Владимирской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Официальное оповещение о возможной опасности было разослано пользователям через мобильное приложение МЧС России. Согласно актуальной информации на 8:06 утра, действие данного режима в регионе продолжается.Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют гражданам строго соблюдать правила безопасности, не находиться на открытых площадках и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.На данный момент официальных заявлений от пресс-служб областного правительства или городских администраций по поводу ситуации не обнародовано.По сводкам Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь над территорией страны было нейтрализовано 334 украинских дрона, при этом основной удар пришелся на Белгородскую, Рязанскую, Ленинградскую и ряд других областей, включая Крым и Подмосковье. Примечательно, что в итоговом перечне Минобороны Владимирская область среди регионов, где были сбиты БПЛА, не упоминается.