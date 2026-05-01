38-летний мужчина украл велосипед из подъезда жилого дома в Муроме. Двухколёсный транспорт ему приглянулся и он решил забрать его себе. Велосипед был закреплён тросовым замком к батарее. Однако замок поддался пассатижам, которые были при себе у злоумышленника. Выкатив велосипед из подъезда, мужчина уехал на нём домой. Владелец обратился в полицию. Сумма ущерба составила 24 тысячи