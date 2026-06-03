Бывший первый вице-мэр областного центра, а ныне советник главы Владимир Гарев возглавил городской Фонд социальной поддержки населения. Об этом сообщил градоначальник Сергей Волков.

Бывший первый вице-мэр областного центра, а ныне советник главы Владимир Гарев возглавил городской Фонд социальной поддержки населения. Об этом сообщил градоначальник Сергей Волков. Сообщает глава г. Владимира Сергей Волков в соцсетях Владимир Александрович с 2003 года работал первым заместителем главы администрации, а теперь возглавит городской Фонд социальной поддержки населения и будет помогать мне по решению