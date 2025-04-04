11 палов сухой травы потушили пожарные во Владимирской области за последние сутки, об этом рассказали в региональном МЧС. Всего с начала года произошло 262 травяных пожара, общая площадь

11 палов сухой травы потушили пожарные во Владимирской области за последние сутки, об этом рассказали в региональном МЧС. Всего с начала года произошло 262 травяных пожара, общая площадь составила уже 1250 гектаров. В тревожном ведомстве сообщают, что возгорания чаще всего происходят по вине людей. Жителей просят не разжигать костры и не жечь мусор. Тем более, что