Сегодня, 5 января, в деревне Саксино округа Муром сгорел частный жилой дом. Сообщение о возгорании в доме №19 на Заречной улице поступило сотрудникам МЧС в 10.30. 11 огнеборцев на 4 единицах спецтехники выехали на место происшествия. Пламя распространилось на площади 160 квадратных метров. О пожаре сообщили поздно. К сожалению, в огне пострадала женщина 76 лет.