Показ проходит в областной филармонии.

В экспозиции собрано более ста произведений разных форм — картины, скульптуры и малые архитектурные формы, каждая работа предлагает собственный взгляд на историю военных лет.Часть полотен датируется 1940‑ми годами и создана очевидцами событий. Также представлены работы из музейных фондов, частных коллекций и современные авторские произведения.Организаторы планируют масштабный тур выставки по регионам, а выбор Владимира в качестве первой площадки связан с важной тыловой ролью области в годы войны, подчеркнул вице‑губернатор Владимир Куимов.По его словам, сохранение памяти о прошлом помогает передать историческую правду новым поколениям и сохранить связь времен.До 14 июня вход свободный.График работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 15:00. Зрителям вечерних концертов доступ открыт за час до начала.