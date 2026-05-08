Цель — создать понятные и работающие механизмы содействия занятости.

8 мая под руководством губернатора Владимирской области Александра Авдеева прошло заседание федеральной рабочей группы по вопросам содействия занятости населения.Участники обсудили практическую реализацию нацпроекта «Кадры», представили конкретные предложения и наметили шаги для их внедрения в регионах.Эксперты и региональные представители отметили первые положительные результаты, а также обозначили точки, где нужны доработки и оперативная корректировка мер.Делегаты поделились успешными практиками, рассказали о препятствиях и предложили варианты более эффективного использования существующих механизмов поддержки.Отдельное внимание уделили взаимодействию власти, бизнеса и образовательных организаций, а также субсидиям на оснащение рабочих мест для инвалидов и ветеранов — эти меры уже приносят эффект.Рассмотрены новые инициативы, в том числе от Владимирской области: временное трудоустройство подростков, помощь гражданам при поиске работы, компенсации при переезде и поддержка стартапов для безработных.Материалы заседания будут направлены в регионы для дальнейшей проработки. Следующая задача рабочей группы — обеспечить сбор обратной связи и формирование понятных, действенных механизмов поддержки для бизнеса и граждан.