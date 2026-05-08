Голосование определит очередность и приоритеты благоустройства.

Жителям предлагают выбрать один из трех крупных проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».Сквер на ул. Добролюбова (перекресток с Офицерской и Мичурина) сделают экологичным: сохранят деревья, организуют зону скворечников, проведут пешеходные дорожки и установят энергоэффективное освещение. Появятся детская площадка и спортивные зоны для воркаута, футбола и баскетбола.Территория в мкр. Лунево (ул. Львовская, д. 24) дополняет существующую спортивную площадку и получит пространство для массовых мероприятий со сценой, новую детскую зону, сеть пешеходных связей, уютные места для отдыха и современное наружное освещение.Сквер у Факела (пр-т Строителей, д. 20) обновят с сохранением привычного облика: проложат широкие плиточные дорожки по существующим маршрутам, устроят центральную клумбу, установят радиусные бетонные лавки с деревянными настилами и новые опоры освещения.