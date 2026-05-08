Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Петушинский межрайонный следственный отдел регионального СК собрал доказательства и предъявил обвинение 58‑летнему жителю Липецкой области по ч. 1 ст. 264 УК РФ.19 февраля 2026 года около 13:00 на 103 км трассы М‑7 «Волга» в районе Покрова, управляя КАМАЗом, водитель не учел сложные погодные условия и недостаточную дистанцию. После касательного столкновения с попутным «MAN TGA 18 440» продолжил движение и наехал на двух подростков на пешеходном переходе.Один мальчик получил многочисленные переломы и тяжкий вред здоровью, второму причинен перелом ноги средней тяжести. Подозреваемый признал вину и выплатил законным представителям пострадавших более 500 тыс. рублей.