В прошлом году была завершена реконструкция платформы №2.

Во Владимире началась реконструкция платформы №3 на Владимирском вокзале. В пресс-службе ГЖД сообщили, что проект включает установку удобных навесов, антискользящего покрытия, энергоэффективного освещения, а также современных систем оповещения и безопасности.На втором этапе работы планируется демонтаж старых лестничных сходов и установка нового лестнично-лифтового узла и эскалаторов. В прошлом году была завершена реконструкция платформы №2.Напомним, ранее мы писали, что