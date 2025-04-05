Обработка от клещей во Владимире началась. Так, 4 апреля специалисты обработали сквер Липки и парк имени Пушкина. Когда погода наладится, будут обработаны и остальные общественные

Обработка от клещей во Владимире началась. Так, 4 апреля специалисты обработали сквер Липки и парк имени Пушкина. Когда погода наладится, будут обработаны и остальные общественные пространства, рассказали в пресс-службе мэрии города. С наступлением тепла клещи потихоньку активизировались. Так, за прошлую неделю от этих паукообразных пострадали не менее пяти жителей области – именно столько человек обратилось