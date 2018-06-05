Остались без спортзала. В Суздале единственный в городе бесплатный спортивный зал для тяжелоатлетов закрыли. Больше сотни спортсменов вынуждены прекратить тренировки прямо перед всероссийскими соревнованиями, которые пройдут как раз на суздальской земле. Почему атлетов выгнали из помещения, даже не предложив альтернативных вариантов? Разбирались наши корреспонденты.

Остались без спортзала. В Суздале единственный в городе бесплатный спортивный зал для тяжелоатлетов закрыли. Больше сотни спортсменов вынуждены прекратить тренировки прямо перед всероссийскими соревнованиями, которые пройдут как раз на суздальской земле. Почему атлетов выгнали из помещения, даже не предложив альтернативных вариантов? Разбирались наши корреспонденты.(г. Суздаль)У тренера на руках целая стопка грамот. Суздальские пауэрлифтеры берут первые места на соревнованиях всероссийского масштаба. Тренируются вот в этом спортзале на территории Ризоположенского монастыря. Только за последний год здесь воспитали мастера спорта, мастера спорта международного класса, нескольких кандидатов и разрядников. Но теперь путь в спортзал тяжелоатлетам закрыт.Александр, спортсмен: "Закрыли зал, людям ничего не сказали, люди пришли и увидели закрытую дверь и объявление, что зал с 24 числа закрыт. И ни область, ни город людям не предоставили помещение. И не ищут, и не хотят искать. Поскольку они с нами на эту тему не общаются".Больше тренироваться тяжелоатлетам негде. Спортивные залы в Суздале есть только в частных гостиницах и отелях, но плата за тренировку там большая. А в подвале спортшколы десятилетиями спортсмены тренировались бесплатно. Договоров никаких не заключали, за аренду не платили, зато сами делали ремонт.Андрей Кудряшов, тренер по пауэрлифтингу и бодибилдингу: "Весь ремонт тренажёров, зала мы за свои деньги делали абсолютно. Начиная от электричества, алюминиевые провода мы поменяли на медь, все абсолютно. Полы мы тоже подремонтировали. "Железо" мы тоже сами покупали".16-летнего Влада оставили без тренировок накануне всероссийских соревнований. Турнир по пауэрлифтингу пройдёт в конце июня в Суздале. Владу нужно тренироваться 3 раза в неделю, чтобы показать хороший результат. В прошлом году парень уже занял 1 место на аналогичном турнире, а в этом из-за отсутствия места для тренировок может вообще пропустить соревнования.Влад Лапшов, спортсмен: Соревнования должны быть через месяц. И как раз не хватает вот 5 килограммов доработать.-Получается, если ты эти соревнования пропустишь, то...- То я не возьму кандидата в мастера спорта. А хотел взять.Зал для тяжелоатлетов закрыл сам директор спортивной школы. Основная причина - нарушение правил безопасности. В этом же здании обычные школьники занимаются единоборствами. И директор даёт понять, что взрослые спортсмены мешают заниматься детям: cидят в "качалке" и днём, и ночью, ключи от спортзала разошлись по всему Суздалю, несколько раз сюда уже приезжала полиция из-за драк.Владислав Соловьёв, директор СДЮСШОР Суздальского района: "У меня приоритет - дети и безопасность детей. Тем более, сейчас требования антитеррора, а когда идёт свободный доступ, когда двери постоянно открыты, когда ночью приходят заниматься - это ненормально. И потом, посторонние лица, которых я даже в глаза не видел, мало того, не только из Суздаля приезжали, ещё из Ивановской области, Суздальского района - я этих людей просто не знаю".Да и по СанПиНу тренироваться детям в подвале нельзя. В прошлом году прокуратура обязала детскую спортивную школу сделать в подвальном зале ремонт. Здание 1901 года постройки - памятник архитектуры, строительные работы здесь должны проводиться по специальным проектам. А они тоже стоят денег, которых у спортшколы нет. Безопаснее, говорит директор, закрыть зал. Ведь претензии есть даже к спортивному инвентарю.-Этим тренажёрам уже больше 30 лет, износ их составляет уже 100%. Они не сертифицированы. Кто застрахован из взрослых, чтобы ему эти тренажёры не упали на голову?Почему районные власти не могут выделить спортсменам новое помещение взамен подвального? Люди готовы заключить договор аренды, сами вкладываться в спортивный инвентарь. Но глава Суздальского района на контакт не идёт - ни со спортсменами, ни с прессой. Алексею Сараеву доложили о нашем приезде. А потом нам сказали, что он не может нас принять. Получается, всероссийский турнир по пауэрлифтингу в Суздале пройдёт без суздальских спортсменов? Они в это время будут биться, но не за звания сильнейших, а за свой спортзал.