Вечером 17 декабря прошлого года после сильной метели во Владимире образовалась многокилометровая пробка. На Огуречной горе из-за снежной каши встали фуры, также произошло несколько аварий

Вечером 17 декабря прошлого года после сильной метели во Владимире образовалась многокилометровая пробка. На Огуречной горе из-за снежной каши встали фуры, также произошло несколько аварий с улетевшими в кювет машинами и сбитыми пешеходами. Мы, к слову, подробно рассказывали об этом коллапсе ранее. День выдался непростой, но кое-чего все-таки можно было избежать. В пресс-службе прокуратуры области