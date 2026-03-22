Во Владимире чиновники могут взять шефство над трудными подростками. С такой инициативой выступил врио главы города Сергей Волков на заседании антитеррористической комиссии.По данным полиции, в 2025 году несовершеннолетние совершили 25 наркопреступлений из 848 зафиксированных в городе. Градоначальник предложил перенять опыт Челябинской области: там руководители отделов еженедельно общаются с подростками, возят их на секции. Это должно снизить детскую преступность и помочь молодёжи найти полезное занятие.