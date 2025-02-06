Обследование проведут 7 февраля.

Минздрав Владимирской области сообщает о бесплатном онкоскрининге ротовой полости для жителей города и региона. Обследование пройдет 7 февраля в Областной стоматологической поликлинике на ул. Никитской, 3, с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00.Процедура, проводимая с использованием нового аппарата, помогает выявить возможные проблемы, но не ставит точный диагноз. Рекомендуется проходить её раз в год. Для участия необходимо обратиться в регистратуру с документами.Напомним, ранее мы писали, что