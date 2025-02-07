В социальных сетях опубликованы проекты преображения Театральной площади Владимира. Ознакомиться с виртуальной выставкой можно в группе Владимирского регионального отделения Союза

В социальных сетях опубликованы проекты преображения Театральной площади Владимира. Ознакомиться с виртуальной выставкой можно в группе Владимирского регионального отделения Союза архитекторов России во ВКонтакте. Отметим, сам конкурс проводится в три этапа. Еще в декабре прошел прием заявок. Теперь наступила очередь второго этапа – из всех проектов выбрали 14 лучших. Из сообщения в соцсетях Владимирского регионального