Компания RWB ввела в эксплуатацию второй центр обработки данных в особой экономической зоне "Дубна" в Подмосковье, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.По данным ведомства, новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании.Ожидается, что новый ЦОД обеспечит стабильную работу платформы в периоды пиковых нагрузок и создаст основу для развития сервисов, влияющих на эффективность бизнеса продавцов и удобство покупателей.«Важно, что это не единственный проект ЦОД, который реализуется на площадке ОЭЗ "Дубна". Таким образом, в перспективе здесь может быть образован отдельный кластер технологической инфраструктуры»,– отметила зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.ЦОД построен по модульному принципу. Его площадь составляет около 5,5 тыс. кв. метров, проектная мощность – около 8 МВт. В машзалах предусмотрено 504 стойки, из них 440 – для серверов. Общая ИТ-мощность составит 5 920 кВт, ожидаемый среднегодовой показатель энергоэффективности – 1,1–1,15 PUE.Директор управления информационной безопасности и инфраструктуры RWB Сергей Камшилин отметил, что собственная инфраструктура является ключевым элементом устойчивого роста компании.«Строительство собственных ЦОДов позволяет нам повышать отказоустойчивость сервисов, гибко масштабировать вычислительные мощности под нагрузку и активно развивать цифровые продукты, включая решения на базе искусственного интеллекта»,– пояснил он.Первый собственный ЦОД компании был введен в эксплуатацию в Электростали в 2023 году.