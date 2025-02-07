Два проекта «Ростелекома» были отмечены премией Global CIO за технологические достижения в 2024 году. Награды получили интеллектуальный помощник разработчика «Василиса» и платформа EVA.

Два проекта «Ростелекома» были отмечены премией Global CIO за технологические достижения в 2024 году. Награды получили интеллектуальный помощник разработчика «Василиса» и платформа EVA. ИТ-решения направлены на импортозамещение и укоренение технологической независимости «Ростелекома» как одной из системообразующих компаний российской экономики. «Василиса» победила в категории «Лучшее решение для разработки ИТ-продуктов». Это тиражируемый продукт «Ростелекома» для ускорения процессов