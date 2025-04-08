Режим работы парковок в центре Владимира изменился. Теперь платное время – с шести часов утра до одиннадцати вечера. Кроме того, в субботу тоже придется оплачивать стоянку. Речь о

Режим работы парковок в центре Владимира изменился. Теперь платное время – с шести часов утра до одиннадцати вечера. Кроме того, в субботу тоже придется оплачивать стоянку. Речь о парковках на улицах Девической, Княгининской, Никитской и 1-й Никольской. Осенью прошлого года стоянки там сделали платными, но в тестовом режиме – час стоит 1 рубль. А вот