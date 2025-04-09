В мэрии произошли кадровые перестановки. Теперь вместо Глеба Серегина курировать сферу транспорта и связи будет Андрей Михно. Его назначили новым заместителем главы администрации города

В мэрии произошли кадровые перестановки. Теперь вместо Глеба Серегина курировать сферу транспорта и связи будет Андрей Михно. Его назначили новым заместителем главы администрации города по этим вопросам. В мэрии сообщили, что с 14 апреля Глеб Серегин в качестве замглавы администрации города будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, экологии и архитектуры и строительства. А сферой транспорта и