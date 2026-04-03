Разбираемся, как проходит линька у пушистых обитателей лесов Владимирской области, почему зимой они становятся серыми, а летом рыжими и зачем весной лакомятся берёзовым соком

Белки — привычные обитатели лесов и парков Владимирской области — ежегодно проходят через удивительный процесс полного обновления своего мехового покрова. Широко распространённое мнение о том, что летом эти грызуны рыжие, а зимой серые, верно лишь отчасти: дело не в «потемнении» или «посветлении» шерсти, а в полноценной линьке.Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области поясняют: линька у белок происходит дважды в год — весной и осенью. При этом шерсть обновляется полностью: цвет волоса определяется в процессе его роста и впоследствии не меняется.Процесс смены меха подчиняется чётким закономерностям — и для весны, и для осени есть своё направление: весенняя линька начинается с головы и постепенно продвигается к хвосту. С наступлением тепла белка сбрасывает густой зимний мех, готовясь к тёплому сезону. Осенняя линька, напротив, идёт в обратном направлении — от хвоста к голове. К зиме у белки формируется густой и плотный подшёрсток, который обеспечивает эффективную терморегуляцию и защищает от холода и ветра.Регуляция этих процессов происходит под влиянием двух ключевых факторов: продолжительность светового дня и гормональные изменения.С наступлением весны у белок меняются не только шубки, но и пищевые привычки. В этот период они проявляют особый интерес к сладкому и активно добывают берёзовый сок. Пушистые зверьки находят естественные трещины и повреждения на коре деревьев и аккуратно слизывают живительную влагу. Для белок это не просто лакомство — берёзовый сок богат сахарами и микроэлементами, которые помогают восстановиться после зимы и восполнить запасы энергии перед периодом размножения.Такая адаптация имеет важное эволюционное значение: зимний серый окрас помогает белкам оставаться незаметными среди голых ветвей и стволов, летний рыжий цвет маскирует их в листве и на фоне земли, покрытой опавшими листьями, плотный зимний мех защищает от морозов, а более лёгкий летний — не даёт перегреться.Так что в следующий раз, встретив в лесу рыжую белку летом или серую зимой, помните: перед вами не просто зверёк с «сезонным окрасом», а результат миллионов лет эволюции и отточенной природной мудрости.