Делегация Владимирской области прибыла в Сухум для участия в Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее». Цель визита – обсудить перспективы развития сотрудничества и перезагрузить деловые отношения между регионами после длительного перерыва. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Делегацию, возглавляемую первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, тепло встретил Президент