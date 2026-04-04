Четыре ветерана СВО из Владимирской области успешно завершили третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в МГИМО.Дмитрий Казаков, Евгений Копылов, Андрей Никитин и Дмитрий Гришин в течение десяти недель осваивали навыки, необходимые для эффективного управления городскими территориями. Они учились представлять проекты, выстраивать деловые коммуникации, разрешать конфликты, разрабатывать стратегии развития малых городов и работать с инфраструктурными решениями.Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что программа пользуется большой популярностью среди участников, работодателей и профильных ведомств. Ветераны создают инициативы, направленные на развитие регионов и малых городов, охватывая широкий спектр вопросов, актуальных для общества.