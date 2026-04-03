Владимирская область укрепляет международные связи: региональная делегация участвует в масштабном экономическом форуме в Республике Абхазия. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества и презентации потенциала владимирских предприятий.По итогам прошлого года Абхазия заняла 45‑е место среди ста стран‑партнёров Владимирской области по общему объёму внешнеторгового оборота. Это свидетельствует о динамичном развитии экономических отношений между регионами.Ассортимент экспортируемых товаров разнообразен и включает: мясные полуфабрикаты и колбасы, необработанную древесину и хвойные пиломатериалы, радиаторы и климатическое оборудование.Взаимодействие строится на прочной правовой основе — в рамках соглашения между Торгово‑промышленной палатой (ТПП) Республики Абхазия и ТПП Владимирской области. Документ заложил фундамент для системного диалога, обмена опытом и поиска новых точек роста.В рамках мероприятия запланирована также насыщенная деловая программа — шесть круглых столов по наиболее перспективным направлениям. Участники форума рассчитывают, что по итогам дискуссий будут подписаны конкретные соглашения, которые дадут старт новым проектам уже в ближайшее время.