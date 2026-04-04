Во Владимирской области МЧС следит за ситуацией с половодьем в девяти районах. В Покрове, Александровском, Собинском, Судогодском, Петушинском, Юрьев-Польском, Киржачском, Вязниковском и Суздальском районах существует риск подтопления.Уже затоплены пять автомобильных дорог, пять низководных мостов и 189 приусадебных участков. Специалисты мониторят уровень воды для оперативного реагирования на изменения.В Суздале из-за весеннего половодья и интенсивных осадков в реке Каменке Об этом 3 апреля сообщил мэр города Роман Кавинов.По словам градоначальника, уровень воды резко поднялся после дождей и таяния снега. Из-за стихии пострадала переправа возле Спасо-Евфимиева монастыря. Власти города отметили, что ситуация была ожидаемой и находится под контролем.