В этом году торжественный парад во Владимире был пешим — военная техника не участвовала в шествии по соображениям безопасности. Мероприятие открыл марш личного состава Владимирского гарнизона под руководством начальника гарнизона, командующего 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознамённой армией гвардии генерал-лейтенанта Олега Глазунова.По площади прошли подразделения Центра подготовки специалистов расчётов радиотехнических войск академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова, сотрудники региональных УМВД и УФСИН, курсанты Владимирского юридического института ФСИН, а также оркестр Владимирского гарнизона. Всего перед зрителями торжественно прошли семь парадных коробок.Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню.