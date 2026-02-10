- Алло, это террариум? Мне ваш телефон служба спасения дала... У меня змея в квартиру забралась, чего делать?
- Куда забралась? В квартиру? Через
вентиляцию? Вы где живёте? На кого
похожа? Не трогали? Куда звонили? (и ещё 100 вопросов).
- Квартира 15-й этаж, не через вентиляцию, но откуда не знаю. Похожа на ужа вроде, но я не специалист, знаете... Сказали вас вызывать...
- Опишите её...
- Чёрная, средней толщины, ну... обыкновенная такая.
- Это уж. Если не боитесь - попробуйте её поймать...
- Чем? Вот так прямо и ловить?
- Так и ловить. Руками. Или...
- Что или?
- Вы состоите в обществе защиты животных?
- Нет, а что?
- Тогда @бните её лопатой!
