Мальчик о воровке сообщил бабушке, которая вызвала полицию.

Цыганка, обокравшая квартиру в Муроме Владимирской области на глазах у ребенка, арестована и помещена в СИЗО. Инцидент произошел на улице Ленинградская, когда 24-летняя девушка проникла в дом через открытую дверь.Не смотря на протесты ребенка, она начала искать ценности и похитила 200 тыс. рублей и ювелирные изделия на сумму 100 тыс. рублей. Мальчик сразу же сообщил бабушке, которая вызвала полицию.Задержали подозреваемую на следующий день в Касимове, где у нее нашли украденные деньги и часть украшений. Напомним, ранее мы писали, что