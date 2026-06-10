Преображение этого общественного пространства стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Преображение этого общественного пространства стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Масштабные работы начались ещё в прошлом году. Заменили дорожное покрытие и освещение, оформили велосипедные дорожки, создали зоны отдыха, установили современную детскую площадку. Сейчас стартовал очередной этап благоустройства. До осени здесь обновят дорожное покрытие, установят современные фонари и новые