Владимирский планетарий переедет в «Звездный дом» в Центральном парке и станет частью историко-краеведческого музея. Об этом рассказала заместитель главы администрации Владимира Елена

Владимирский планетарий переедет в «Звездный дом» в Центральном парке и станет частью историко-краеведческого музея. Об этом рассказала заместитель главы администрации Владимира Елена Запруднова на сегодняшней пресс-конференции. Елена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира В новом помещении мы хотим совместить взаимодействие детей и молодежи для того, чтобы это была еще одна точка притяжения для нашего подрастающего