По обращению жителя п. Муромцево прокуратура проверила состояние воздушных линий.

Прокуратура Судогодского района провела проверку после обращения жителя поселка Муромцево с жалобой на ненадлежащее состояние линий электропередачи.Надзор подтвердил слова заявителя: минимально допустимое расстояние от неизолированных проводов воздушной линии до ветвей деревьев не соблюдалось, что создавало риск аварий и нарушений электроснабжения.По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла представление руководству электросетевой организации. В ходе его рассмотрения выявленные нарушения устранили — произведена опиловка древесно-кустарниковой растительности.