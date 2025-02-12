Вместо магнитика на память – украденная картина и уголовное дело. В начале января 28-летний житель Подмосковья отдыхал в ресторане одного из гостиничных комплексов в Суздале. Мужчина

Вместо магнитика на память – украденная картина и уголовное дело. В начале января 28-летний житель Подмосковья отдыхал в ресторане одного из гостиничных комплексов в Суздале. Мужчина сидел там вместе с приятелем. Покидая заведение, гость заметил на стене привлекательную картину под названием «Пейзаж Суздаля». Произведение, стоимостью 22 тысячи рублей, мужчина снял и забрал с собой. В