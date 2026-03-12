Как рассказал депутат Госдумы от Владимирской области, строители выполнили около 30% от всего объема работ.

В ходе встречи с директором школы обсудили организационные вопросы — в частности, важность информирования родителей о ходе ремонта. Как отметил Говырин, общественный контроль позволяет оперативно выявлять возможные сложности и быстрее их устранять.- Безусловно, не надо молчать о проблемах. Считаю, что необходимо привлекать родителей для того, чтобы все вместе, в рамках такого общественного контроля, иметь возможность вовремя реагировать, если возникают сложности. Прежде всего, это сигнал для городской власти, чтобы власть могла принять меры, не дожидаясь срыва сроков контракта, — .Отметим, что школа №8 во Владимире вошла в число образовательных учреждений региона, которые в этом году капитально ремонтируются по федеральной программе. Всего в 2026 году в неё включены 35 организаций по всей Владимирской области. Общий объём финансирования — более 1,8 миллиарда рублей, из них 95% — средства федерального бюджета.Стоимость строительно‑монтажных работ в 8-й школе — почти 61,2 млн рублей. Срок завершения ремонта — до 30 августа, чтобы 1 сентября школа смогла принять учеников в обновлённых условиях.