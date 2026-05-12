Ночью и утром 12 мая по Владимирской области прогнозируют туман с видимостью до 800 м.Неблагоприятные условия сохранятся в ночь на 12 мая и ранним утром.МЧС региона рекомендует водителям снизить скорость, учитывать плотность движения и не выполнять резких маневров.Пешеходам советуют переходить дорогу только в положенных местах, быть внимательными и использовать световозвращающие элементы.Ранее синоптики предупреждали, что 12 мая также возможны дожди, грозы и усиление ветра.