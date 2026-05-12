Из‑за тумана возможны пробки и заторы на трассах.
Ночью и утром 12 мая по Владимирской области прогнозируют туман с видимостью до 800 м.
Неблагоприятные условия сохранятся в ночь на 12 мая и ранним утром.
МЧС региона рекомендует водителям снизить скорость, учитывать плотность движения и не выполнять резких маневров.Пешеходам советуют переходить дорогу только в положенных местах, быть внимательными и использовать световозвращающие элементы.
Ранее синоптики предупреждали, что 12 мая также возможны дожди, грозы и усиление ветра.