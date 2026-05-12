Акция направлена на сохранение памяти о Победе и вовлечение молодежи.

Во Владимире в рамках Всероссийской акции «Наследники Победы» состоялся флешмоб под названием «Победа».В мероприятии приняли участие свыше 300 человек: коллективы Дома культуры молодежи, сотрудники и артисты муниципального ансамбля «Вишенка», лидер регионального представительства Росмолодежи, председатель комитета по развитию креативных индустрий ВОО «ОПОРА РОССИИ», член региональной экспертной группы АСИ РФ и руководитель школы архитектуры и дизайна «АРДИЗ».Желающие выстроились на площади так, чтобы образовать главное майское слово — «ПОБЕДА», созданное не чернилами, а людьми.