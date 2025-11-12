В Петушках в школе №3 завершают заливку полов и готовятся к следующему этапу капитального ремонта. Работы ведутся с апреля 2025 года. За это время сотрудники подрядной организации укрепили

В Петушках в школе №3 завершают заливку полов и готовятся к следующему этапу капитального ремонта. Работы ведутся с апреля 2025 года. За это время сотрудники подрядной организации укрепили фундамент и лицевую сторону фасада, провели монтаж системы отопления и кровли, уложили и залили пол. Следующий этап — проведение отделочных работ. В школе также появятся новое оборудованием, мебель