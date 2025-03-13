Глава Гусь-Хрустального обсудил с местными журналистами ситуацию, которая складывается вокруг Музея Хрусталя и его переезда. Как заявил Алексей Соколов, передача главной

Глава Гусь-Хрустального обсудил с местными журналистами ситуацию, которая складывается вокруг Музея Хрусталя и его переезда. Как заявил Алексей Соколов, передача главной достопримечательности города в руки Владимирской епархии становится все более реальной. Пресс-конференция мэра стекольной столицы области прошла 10 марта. На встрече главу города попросили разъяснить, как сейчас обстоят с переездом Музея Хрусталя имени Мальцовых –