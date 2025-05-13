Григорий был задержан в 2022 году в Новой Москве с амфетамином и получил 4,5 года лишения свободы.

Умер сын народной артистки Екатерины Шавриной, модельер Григорий Шаврин. Он скончался в колонии №6 Владимирской области в возрасте 60 лет, где отбывал наказание за наркотики. В минувшее воскресенье ему стало плохо, и после госпитализации он скончался.Григорий был задержан в 2022 году в Новой Москве с амфетамином и получил 4,5 года лишения свободы. Он боролся с зависимостью на протяжении многих лет.Екатерина Шаврина, его мать, — известная исполнительница русских народных песен, сейчас ей 82 года. Отец Григория, композитор и народный артист СССР Григорий Пономаренко, ушёл из жизни в 1996 году.Напомним, ранее мы писали, что