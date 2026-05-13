В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» в селе Весь газифицировали мемориал, установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны жителях села. Его воздвигли в 1985 году. Специалисты проложили газопровод-ввод, установили новое газогорелочное устройство и выполнили пусконаладочные работы. Газификация мемориалов Великой Отечественной войны – крайне важная и почетная миссия, которую выполняют газовики по