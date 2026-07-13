Все результаты работы войдут в архив культурного наследия.

Группа ученых-этнографов прибыла во Владимирскую область для детального изучения культурного наследия местных городов и деревень.В поле зрения исследователей попали редкие народные промыслы Гороховецкого района: изготовление старинной деревянной игрушки, секреты глухой рельефной резьбы по дереву, а также песенный фольклор села Фоминки. Кроме того, специалисты посетят Мстеру для изучения знаменитой двусторонней вышивки «белая гладь».Ход экспедиции и все этапы работы мастеров будут задокументированы с помощью детальной фото- и видеосъемки, что позволит сохранить уникальные традиции для будущих поколений. Организаторами проекта выступили Российский дом народного творчества имени Поленова и областной Центр народного творчества при содействии регионального Министерства культуры.