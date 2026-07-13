Нацпроект «Кадры» помогает молодежи.

Кадровый центр «Работа России» помогает школьникам региона с трудоустройством во время летних каникул. На данный момент работу получили уже 3 тысячи ребят, при этом за полный месяц занятости они дополнительно к зарплате получают региональную выплату в размере 6 тысяч рублей. Всего в этом году трудоустроят около 4 тысяч подростков.С 2025 года программа временной занятости молодежи включена в нацпроект «Кадры». Юные жители области задействованы на благоустройстве территорий, в детских лагерях, а также на крупных заводах. Например, Максим из Вольгинского лицея устроился упаковщиком на завод литьевых пластмасс, чтобы накопить на мощный игровой компьютер. На предприятии по направлению службы занятости работают 19 школьников с соблюдением всех трудовых прав и сокращенным рабочим днем. Подать заявку на работу можно лично в центре или на онлайн-портале.