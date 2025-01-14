Фроленков возглавил центр после его открытия в 2018 году.

В Петушках Владимирской области увольнение директора ФОК «Олимпиец» Владимира Фроленкова стало предметом обсуждений. Об этом рассказывают местные СМИ.Фроленков возглавил центр после его открытия в 2018 году и организовал множество спортивных мероприятий. Однако, при продлении трудового договора руководителю предложили контракт только на полгода, что он расценил как проявление недоверия. Вскоре администрация в соцсетях объявила, что его уход стал собственным решением. Это вызвало недоумение среди общественности.«Вера в свои исключительные способности и недооцененный талант на замещаемой должности за столь короткий период управления не позволили ему подписать дополнительное соглашение к трудовому договору», – уточнили власти.Вероятно, Фроленков не захотел подписывать полугодовой контракт. Местные жители восприняли увольнение тренера с сожалением. Напомним, ранее мы писали, что