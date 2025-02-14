Ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2025 с призовым фондом 3 млн рублей стартует в Москве.

Ежегодное соревнование по машинному обучениюData Fusion Contest 2025 с призовым фондом 3 млн рублей стартует в Москве. По традиции поддержку состязаниям окажут банк ВТБ и IT-холдинг Т1.В этом году участникам Data Fusion Contest 2025 предложат решить три задачи. В первой задаче – Label Craft – участникам будетнеобходимо предсказать категорию товаров на основе полученных данных о названиях товаров и их описаний. Во второй задаче – 4cast – участникам предоставляется датасет с синтетическими транзакциями юридических лиц, потребуется предсказать динамику платежей на последующие двенадцать недель. Взадаче Distribution участникам предложат на основе статистики счетов банковских клиентов предсказать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах.Участникам соревнования предоставляется возможность поработать с уникальным датасетом, который состоит из более 200 млн синтетических транзакций клиентов. Участвовать можно или в трех задачах, или же сфокусироваться на решении какой-то одной. Также участников ждут онлайн-митапы с разборамирешений от организаторов соревнования.В рамках соревнования Data Fusion Contest 2025 открыта специальная номинация — Companion, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по обеим задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний. Оцениваться будет как техническая составляющая предложенного решения, так и реакции нанего в паблике.«Многие компании-лидеры российского рынка запускают проекты, связанные с технологиями ИИ и обработки больших данных. Популярность наших мероприятийрастет на протяжении всех пяти лет. В 2024 году к Data Fusion Contest присоединились более полутора тысяч специалистов по работе с данными из 33стран. Участники соревнования, среди которых были как начинающие дата-сайентисты, так и продвинутые эксперты, представили свыше 6,5 тысячи различных решений»,— отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.«Команда ИТ-холдинга Т1 уже во второй раз принимает участие в организациимасштабных соревнований в сфере технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Data Fusion Contest — это не только состязание, но иплощадка для испытания самых смелых идей в области машинного обучения. Мы считаем развитие сообщества дата-сайентистов стратегически важнымнаправлением, так как это позволит сформировать ряд качественных нестандартных решений, которые найдут применение в разных отраслях экономики,укрепить национальную экспертизу и повысить общую зрелость рынка», — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генеральногодиректора ИТ-холдинга Т1.