Уже выполнен большой объём работ по замене электросетей.

В Вязниках Владимирской области продолжают ремонт в школе №4. Работы ведет подрядчик из Санкт-Петербурга. На обновления заложено 160 млн рублей. Что уже успели сделать рабочие рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.«Объем работ еще большой. За качеством их выполнения следят как представители муниципалитета, строительного надзора, так и родители школьников», — уточнил парламентарий.Уже выполнен большой объём работ по замене электросетей. Идет замена старых окон на пластиковые. Завезены все необходимые материалы. Все обновления проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Дети пока учатся в школе №9.