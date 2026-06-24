Ограничения вводятся с 16:00 до 23:00 из-за проведения фестиваля-марафона «Песни России».

Администрация города Владимира информирует водителей об изменениях в схеме организации дорожного движения. Ограничения вводятся в связи с проведением двадцатого Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» для безопасности участников праздника.Проезд для всех видов транспорта будет закрыт 24 июня с 16:00 до 23:00. Перекрытие коснется участков улиц Большой Московской и Большой Нижегородской от пересечения с улицей Гагарина до площади Фрунзе.Объехать перекрытый отрезок дороги водители смогут по Лыбедской магистрали, а также по улицам Гагарина и Луначарского. Автомобилистов призывают заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.